Em vídeo, Laís Souza levanta as pernas em meio ao tratamento

Desde um acidente em 2014, a ex-ginasta trata sua tetraplegia que a deixou de fora dos Jogos Olímpicos de Inverno daquele ano e que mudou sua vida. Cinco anos depois, hoje com 30 anos, Laís Souza publicou em uma de suas redes sociais um vídeo erguendo as pernas com a ajuda de eletroestimuladores.

Laís vibra com cada evolução. Somente com os movimentos dos ombros e do pescoço para cima, ela procura inspirar pessoas com as mesmas dificuldades. Com seu cão

Skank, que aparece no fim do vídeo, a ex-atleta busca forças para se recuperar.

https://www.instagram.com/p/BiMX0UIBQ5t/