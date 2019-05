Confira os jogos mais importantes deste sábado

O fim de semana começa bem movimentado com a quantidade de bons jogos neste sábado (18). Destaque para as partidas das Série A e B do Campeonato Brasileiro. Mas tem ainda Brasileiro Feminino e as Séries C e D.

Confira a abaixo a lista dos jogos mais importantes deste sábado:

Brasileiro Feminino

14h - Flamengo x Vitória

Brasileiro Série A

18h - Fluminense x Cruzeiro

19h - Atlético/MG x Flamengo

19h - Palmeiras x Santos

Brasileiro Série B

11h - Londrina x Bragantino

16h30 - Paraná x Guarani

16h30 - Vitória x São Bento

19h - Botafogo/SP x Vila Nova

Brasileiro Série C

16h - Tombense x Luverdense

17h15 - Santa Cruz x Sampaio Corrêa

19h - Imperatriz x Confiança

19h15 - Treze x Náutico

Brasileiro Série D

15h - Vitória/ES x Caldense

16h - Santos/AP x Galvez

16h - Atlético/CE x Maranhão

16h - ASA x Campinense

16h - Sobradinho x Portuguesa/RJ

16h - Ituano x Brasiliense

16h - Tupi x Novorizontino

16h - São Caetano x Tubarão

16h - Caxias x Cianorte

17h - Atlético Roraima x São Raimundo/PA

17h - América/RN x Bahia de Feira

17h - Aparecidense x Juazeirense

17h - Maringá x Ferroviária

18h - Barcelona/RO x Fast

18h - Manaus x Real Ariquemes

18h - Anapolina x Operário/MS

19h - Rio Branco/AC x São Raimundo/RR

19h - Palmas x Sinop

19h - Corumbaense x Iporá

20h - Salgueiro x Sergipe