Coisas esdrúxulas do futebol

Há times que, de uma hora para outra, desabam no abismo das desilusões, após momentos de glória e euforia. Sem explicações, uma descida do céu ao inferno. O Barbalha, brilhante campeão da primeira etapa do certame estadual, virou lanterna na segunda volta. O Ferroviário, campeão brasileiro da Série D, despachado do Campeonato Cearense após impiedosa goleada aplicada pelo time misto do Ceará (6 x 2). Como pode um time decair tanto, basicamente com o mesmo elenco? Não encontro explicações. O que parecia trabalho seguro e consistente virou peça vulnerável, diluída sob as chuvas de março. Times dissolvidos como comprimidos efervescentes. Há coisas no futebol que não permitem ao cronista encontrar sequer razoáveis respostas às suas indagações. Que apagão foi aquele que tomou conta do Ferroviário diante do time "B" do Ceará? Terá sido a obrigação de ganhar que pesou na consciência do grupo? O Barbalha já estava desmoronado. O Ferroviário ainda mantinha esperanças. O Barbalha deu um adeus já esperado. O Ferroviário ficou fora das semifinais sem direito a um adeus sequer. Que decepção!

Recado

O Floresta perdeu para o Fortaleza, mas deixou um recado muito claro: vai dar trabalho nas semifinais. Em certos momentos, o modesto time da Vila Manoel Sátiro apertou o Leão. O tricolor experimentou situações adversas. O time treinado por Paulo Ricardo Kobayashi está bem ajustado.

Favoritos

Mais uma vez a, dupla Ceará e Fortaleza entra como favorita para alcançar as vagas na fase final do Campeonato Cearense. Nos últimos 23 anos, somente Ceará e Fortaleza ganharam o título de campeão cearense. Incrível. Ceará (1996, 1997, 1998,1999, 2002, 2006, 2011, 1012, 2013, 2014, 2017,2018). Vozão triunfou em doze decisões. Fortaleza (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016). Leão triunfou em onze decisões.

Oportunidade

É pouco provável que Floresta e Guarany eliminem Ceará e Fortaleza nas semifinais. Mas também não se pode descartar a possibilidade de uma zebra. E já imaginaram duas zebras juntas, ou seja, Floresta e Guarany na grande decisão. Difícil, sim; impossível, não.

Nos momentos de aperto do Leão, quando o Floresta atacou em massa para buscar o empate, importante o desempenho do goleiro tricolor, Felipe Alves. Dentre tantas defesas, praticou duas milagrosas, inacreditáveis. Importante para o técnico Rogério Ceni, máxime em caso de contusão ou punição de Marcelo Böeck. Saber que têm opções assim é ótimo para o treinador.

Outra vez a mesma ladainha: repetindo o futebol que jogou diante do Floresta, o Fortaleza terá condições de encarar os duros desafios da Série A? Amigos, tudo a seu tempo. Pela atual condição, não dá. Ora, mas os adversários da Série A também não estão com a bola toda. Tudo dependerá dos ajustes que serão processados. Que é preciso melhorar, todos sabem disso.