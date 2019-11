Ceará tem uma rara semana cheia para recuperar elenco desgastado

Depois da derrota no Clássico-Rei por 1 a 0 no último domingo, o Ceará precisa olhar pra frente, se reorganizando para a sequência da Série A. O próximo adversário do Vozão é a Chapecoense, no dia 17, às 18 horas na Arena Condá, pela 33ª rodada, portanto, uma semana após o clássico.

Assim, o técnico Adilson Batista terá uma semana cheia para preparar a equipe taticamente e recuperando jogadores que visivelmente estavam desgastados fisicamente, como Luiz Otávio, Ricardinho, João Lucas, Fabinho e Felipe Silva, este último substituído no clássico com dores no adutor da coxa. Além de recuperar o meia, um dos melhores do Vovô nos últimos jogos, a expectativa é de recuperação também de William Oliveira, ausente no jogo de domingo com dores na coxa.

Depois da folga de ontem do elenco, o grupo treina até sexta-feira, quando viaja em seguida para Chapecó. Desde sua estreia no comando do Vovô, no dia 6 de outubro contra o Goiás, Adílson convive com jogos nos meios e fins de semana, alguns deles intercalados com viagens.

O treinador citou o CK alto e perna 'pesada' do elenco, que pressionou bastante o Fortaleza em busca do empate, mas também esbarrou nas citadas limitações físicas.

"Estava preocupado antes do jogo, mas vi uma entrega muito grande. O pessoal esquece o cansaço. Acho que a gente jogou bem, o problema é o processo de construção. Pecamos nisso. Você tá perdendo o jogo, muda e arrisca. Acho que tivemos um volume bom, rodou, Samuel chegou umas quatro vezes. É que temos que entender que alguns têm dificuldades, CK alto, perna pesada", disse o treinador.

Mudança

Se contra o Fortaleza, Adilson Batista não teve os volantes William Oliveira e Pedro Ken, além do atacante Bergson, para o duelo em Chapecó, os dois últimos voltam de suspensão. Pela ausência dos dois volantes, o treinador escalou o Ceará com 3 zagueiros diante do Fortaleza, mas deve abandonar o esquema. Assim, a tendência é que eles retornem, com Pedro Ken voltando a formar a trinca de volantes com Fabinho e Ricardinho, e Bergson retornando ao comando do ataque, no lugar de Felippe Cardoso.

O treinador espera um jogo difícil em Chapecó, mesmo com a equipe da casa praticamente rebaixada com 22 pontos na tabela. O Vovô tem 36 e precisa vencer para seguir firme na luta pela permanência.

"Vamos focar em vencer em Chapecó. Espero um jogo difícil, como eles têm feito em outros jogos. Vamos nos preparar adequadamente para as dificuldades do jogo. Quem comanda e quem dirige tem que ter serenidade. Da minha parte continua o processo de organização e seriedade na busca pelo objetivo", disse.