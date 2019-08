Ceará enfrentará três adversários que brigam por Libertadores

Apesar da derrota por 1 a 0, a atuação do Ceará contra o São Paulo, no último domingo (18), em pleno Morumbi lotado, foi positiva. Embora não tenha somado pontos, o Vovô manteve o bom desempenho apresentado nas partidas anteriores, em que havia vencido Fortaleza e Chapecoense, o que serve como motivação para a sequência difícil que o time vai encarar.

Nos próximos três jogos, a equipe do técnico Enderson Moreira enfrentará times que estão na parte de cima da tabela, que brigam por classificação à Taça Libertadores e que prometem dificuldades.

O próximo adversário será o Flamengo, às 19 horas do próximo domingo (25), na Arena Castelão. Atual vice-líder do Brasileiro, o Rubro-Negro detém o ataque mais positivo da competição, com 32 gols, e vem de goleada por 4 a 1 sobre o rival Vasco da Gama. Embora esteja no meio da disputa das quartas de final da Taça Libertadores (enfrenta o Internacional amanhã, no jogo da ida, em Porto Alegre), o time carioca deve contar com muitos titulares diante do Vovô.

Os flamenguistas comparecerão em peso, já que todos os 15 mil ingressos destinados à torcida visitante já foram vendidos. "É um dos jogos mais difíceis, não só para o Ceará, mas para qualquer equipe da Série A", analisou Enderson.

Depois, o Vovô fará dois duelos fora de casa. O primeiro no dia 31 de agosto, contra o Athletico/PR, em Curitiba. Atualmente na 8ª colocação, o Furacão é muito forte jogando em seus domínios. Em seis partidas, obteve cinco vitórias e apenas uma derrota. Único estádio da Série A que tem gramado sintético (que faz a bola rolar mais rapidamente e acelera o jogo), a Arena da Baixada é um dos trunfos que favorece o time paranaense - 5º melhor ataque do certame.

Exatamente uma semana depois, fechando a sequência de "pedreiras", o Ceará encara o Corinthians, em 7 de setembro. Ocupando a 6ª posição, o Timão vive ótimo momento na Série A, com seis jogos de invencibilidade (três vitórias e três empates), sendo que sofreu apenas três gols nessas partidas.

O time paulista ostenta a defesa menos vazada do torneio, com apenas oito gols sofridos em 15 rodadas.

Para conseguir bons resultados, o Vovô deverá melhorar seu desempenho como visitante. Nos sete jogos que fez longe dos seus domínios, venceu apenas um, empatou outro e perdeu cinco. Apesar dos números, a crescente que o time tem apresentado dentro de campo serve de alento.