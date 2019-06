Ceará completa 105 anos de história e presenteia torcida

O Ceará chega aos seus 105 anos em plena forma. O Vovô vive um dos melhores momentos de sua história, com resultados relevantes dentro e fora de campo, fruto de administrações responsáveis, tornando o crescimento do clube no cenário nordestino e nacional louvável, para orgulho de sua gigante e apaixonada torcida.

Em campo, o Alvinegro está em seu 2º ano seguido na Série A, iniciando a edição de 2019 de forma animadora, já estando entre os 10 primeiros colocados. O time "das grandes campanhas", do 3º lugar na Série A de 1964, do título do Norte-Nordeste de 1969, do vice-campeonato da Copa do Brasil de 1994, das semifinais de Copa do Brasil de 2005 e 2011 e do título invicto do Nordeste de 2015, espera orgulhar a torcida com uma campanha segura na elite do futebol brasileiro para, quem sabe, retornar a uma competição internacional, repetindo a Conmebol de 1995 e a Copa Sul-Americana de 2011.

Fora dele, o clube é respeitado em todo País por sua solidez financeira e estrutura dando ao torcedor quatro presentes de aniversário: o primeiro, o mais relevante de todos, é a quitação do CT Cidade Vozão, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. O anúncio oficial da quitação, de pouco mais de R$ 8 milhões, será hoje, no evento de celebração dos 105 anos.

O segundo presente para a torcida também é referente à saúde financeira, com o clube se consolidando como o time menos endividado do Nordeste entre os sete maiores da região com um passivo de R$ 13 milhões. As dívidas de Bahia e Sport, por exemplo, estão acima de R$ 190 milhões. "Ficamos muito felizes com os 105 anos. Somos uma nação alvinegra que está vibrando com as nossas conquistas dentro e fora de campo", disse o presidente Robinson de Castro.

"O Ceará vem a passos largos mostrando seu crescimento e também buscando esse espaço como a principal equipe do futebol nordestino e do Brasil", completou o gerente de futebol Marcelo Segurado.

Dimas Filgueiras

O terceiro presente é a utilização dos novos vestiários no CT de Porangabuçu, que leva o nome do ídolo Dimas Filgueiras. O Soldado Alvinegro, aliás, foi homenageado durante a inauguração no último dia 30 de maio. "Além da obra física, o importante é conseguir simbolizar isso, dando nome à obra a uma pessoa importante e relevante dentro do Ceará centenário", disse Robinson.

O último é o Ceará voltar a ser um clube poliesportivo: neste ano, o Vozão tem equipes no futsal (com um ginásio na sede do clube), futebol feminino e futebol americano.

