Atuação do Vovô no 2º tempo pode ser um caminho para jogos finais

Quando Matheus Gonçalves fez 1 a 0 para o Ceará aos 41 minutos do 2º tempo contra o Athletico/PR, o placar era a estreia dos sonhos do técnico Argel Fucks, contratado para evitar o rebaixamento do clube na Série A, o que o encaminharia em caso de vitória.

Mas ao sofrer o gol do empate, aos 48 minutos do 2º tempo, a euforia se tornou frustração, com o Vovô não dependendo mais só de si para permanecer (precisará de um tropeço do Cruzeiro), restando apenas duas partidas para o fim da Série A, contra o Corinthians, na quarta-feira (4), às 19h30, no Castelão, e diante do Botafogo, no domingo (8), às 16 horas, no Nilton Santos.

Com um cenário desolador após o resultado, o dia seguinte precisa ser de retomada. E o que tirar de positivo da estreia de Argel Fucks para os dois jogos finais? Ficou claro que o 1º tempo foi de adaptação e a etapa final de muita intensidade, entrega e pressão ao adversário. Ou seja, o 2º tempo diante do Furacão pode ser o modelo, o caminho a ser seguido para o Vozão buscar resultados diante de Corinthians e Botafogo, permanecendo assim na elite do futebol brasileiro.

Após um 1º tempo apenas razoável, o Ceará cresceu na 2ª etapa, criando mais chances e melhorando em intensidade com as entradas de Bergson e Ricardinho nos lugares de Leandro Carvalho e William Oliveira. A segunda alteração deve ocorrer diante do Corinthians, já que William Oliveira está suspenso. E a primeira também, afinal, com Bergson na referência, Thiago Galhardo finalmente jogou como meia centralizado, principalmente com a saída de Felipe Silva para a entrada de Matheus Gonçalves, aos 26 minutos.

O técnico do Vovô, Argel Fuck, analisou a partida de sua equipe, destacando o 2º tempo. "O primeiro tempo foi equilibrado, não conseguimos agredir muito, eles jogam juntos há muito tempo, rápidos, velozes, um grupo homogêneo. No segundo tempo, foi um massacre. O Ceará fez uma grande partida, foram 11 finalizações contra duas. O Santos levou o nome de santo mesmo, porque o que ele fez foi milagre, o melhor goleiro do Brasil, afirmou.

Em seguida, Argel declarou que ficou orgulhoso pela exibição da equipe, embora frustrado pelo resultado.

"Fizemos uma grande partida, e saio muito orgulhoso. Não com o resultado, mas com a exibição, sim. Se jogar 10 partidas desse jeito, você ganha 12. Principalmente no 2º tempo, com este espírito. Se cobrava mais atitude do time do Ceará. Ainda faltam dois jogos. Nós estamos na briga. A briga continua".

Mudanças

Com a melhora de rendimento, um esboço de escalação contra o Corinthians se apresenta. Na lateral-direita, Samuel Xavier retorna de suspensão, saindo Cristovam. Na zaga, com Valdo suspenso, Thiago Alves deve ganhar a vaga. Assim, o Ceará deve jogar com Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Thiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo; Matheus Gonçalves, Lima e Bergson.