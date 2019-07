Análise: Com VAR contestado e gol contra, Fortaleza empata com Galo fora

O Fortaleza passou do inferno ao céu na tarde de ontem, no Independência. Aos 14 minutos da primeira etapa, o placar já era de 2 a 0 para o Atlético/MG. O primeiro gol foi uma pintura, encobrindo Felipe Alves a partir do meio-campo. O inusitado foi seu autor: Juninho, um dos melhores jogadores do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. Minutos depois, Roger Carvalho derrubou Elias na área, e o Galo ampliou o marcador com Cazares, de pênalti. Tudo apontava para uma rodada desastrosa para o Leão do Pici.

O time de Ceni não tinha suas redes vazadas duas vezes na primeira etapa desde fevereiro deste ano, quando perdeu para o Atlético/CE, por 2 a 1, na 3ª rodada do Campeonato Cearense. No Horto, o Galo dominava um Fortaleza abatido, sem criatividade e sem opções no banco para mudar o cenário de uma derrota iminente que se aproximava a cada minuto passado.

A reação

Porém, a segunda etapa chegou com esperanças de uma reação. Romarinho e André Luis assumiram o papel de criadores da equipe pelas pontas de um 4-4-2 que pouco se movimentou durante a primeira etapa. Juninho e Araruna se aproximaram dos atacantes e conseguiram impor mais ritmo para um time que precisava se impor.

Dos pés de Tinga veio o cruzamento para Carlinhos, aos 19 minutos, diminuir a vantagem alvinegra. O lateral havia perdido a oportunidade na cara do goleiro Cleiton ainda no primeiro tempo, e puxou uma reação do Tricolor de Aço.

Aos 21, o VAR revisou falta em André Luis na linha da área, e a chance para o Fortaleza reagir caiu nas costas de Juninho. O atleta que mais toca na bola no Leão cobrou o pênalti com força no meio da meta, e chorou ao comemorar o empate. Era a sua redenção na partida.

Aos 33 minutos, a arbitragem marcou outro pênalti de Roger Carvalho. Dessa vez, Alerrando cobrou, e Felipe Alves fez bela defesa. Mas, após revisão do VAR, a cobrança foi repetida com alegação de o atleta ter se adiantado.

Luan na bola, e novo milagre: Felipe Alves segurou. O arqueiro justifica rodada após rodada porque assumiu o posto de Marcelo Boeck.

Nos minutos finais, Rogério Ceni lançou Gabriel Dias e Marlon para fechar espaços. O técnico não tinha opções para o ataque no banco. Destaque negativo para Kieza, que não ajudou nem na fase defensiva e nem na ofensiva.

O Fortaleza espera o Corinthians, na Arena Castelão, no domingo (28), com a certeza de que pode dar trabalho a qualquer gigante do Brasileirão.