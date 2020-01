5ª rodada da 1ª Fase do Estadual pode definir mais classificados

A 5ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense promete grandes emoções e encaminhar a situação de 6 dos participantes, já que Barbalha e Guarany de Sobral, dois representantes do Interior, estão classificados para a 2ª Fase com 3 rodadas de antecedência.

Mas para os demais, Caucaia, Ferroviário, Atlético/CE e Pacajus, todos no G-6, e Horizonte e Floresta, integrando a zona de rebaixamento, vencer seus jogos se torna essencial para seus objetivos.

A rodada começa hoje, com Floresta x Pacajus (15h30 no Elzir Cabral), e Atlético x Guarany de Sobral (16h30 no Presidente Vargas, este com transmissão da TV Diário), e se completa amanhã, com Caucaia x Barbalha (16 horas no Raimundo de Oliveira) e Ferroviário x Horizonte (16 horas no Presidente Vargas, com transmissão da TV Verdes Mares).

Com 10 pontos, Barbalha e Guarany classificados, o objetivo da dupla interiorana passa a ser a liderança da 1ª Fase e a conquista da vaga na Copa do Brasil em 2021. Assim, a tarefa de Caucaia (3º com 6 pontos) e Atlético (4º com 5 pontos) se torna mais complicada, com ambos precisando pontuar para garantir vaga já no fim de semana. Caso ambos saiam vencedores, e Floresta e Horizonte percam seus jogos, ambos já estarão na 2ª Fase.

O mesmo cenário ocorre com o Ferroviário, 5º com 5 pontos. O time do recém-chegado técnico Anderson Batatais ganhou a 1ª na última quarta-feira, recebe o Horizonte no domingo e se vencer estará classificado, contanto que o Floresta perca para o Pacajus no sábado. "A vitória aconteceu. Agora, teremos tempo para minimizar os erros, conversar e agradecer pelo nosso resultado que foi muito importante. O importante era vencer. Isso traz a confiança de volta aos atletas, que vinham de resultados que não eram de vitórias", disse Anderson.

Para o Pacajus (6º com 4 pontos), uma vitória ainda não o classificaria matematicamente, mas encaminharia bem, restando 2 rodadas para o fim da 1ª Fase.

Desesperados

Após não vencerem em 4 rodadas, Horizonte e Floresta, com apenas 1 ponto e integrando o Z-2, precisam desesperadamente ganhar para não correrem o risco de serem rebaixados na próxima rodada.

O Floresta do técnico Luan Carlos ainda não venceu em 4 jogos na elite cearense FOTO: KID JUNIOR

Só uma vitória diante do Ferroviário, no caso do Horizonte, e do Floresta, para o Pacajus, daria uma sobrevida a ambos, ganhando fôlego para as duas rodadas finais.