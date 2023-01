WhatsApp lança recurso para manter uso do app em locais com conexão bloqueada ou interrompida

Usuários do WhatsApp que sofrem com interrupções de conexão com a internet agora conseguirão utilizar o serviço mesmo nestas situações, segundo anunciou a Meta Platforms nesta quinta-feira (5).

Para isso, os usuários deverão usar um servidor proxy, tecnologia que derruba essa limitação, permitindo que internautas mantenham o acesso em caso de restrições e censura.

"Escolher um servidor proxy permite que você se conecte ao WhatsApp por meio de servidores configurados por voluntários e organizações do mundo todo dedicadas a ajudar as pessoas a se comunicarem livremente", divulgou o WhatsApp.

Como exemplo, a empresa citou o Irã, que restringiu por meses o acesso à internet no País devido aos protestos após a morte de uma mulher presa pela polícia dos costumes. Segundo o aplicativo, interrupções do tipo "afetam os direitos humanos das pessoas e impedem que elas recebam ajuda".

A opção está disponível no menu de configurações na versão mais recente do app, para usuários Android e iOS.

Privacidade e segurança

Ainda conforme a Meta Platforms, a conexão via servidor proxy mantém o alto nível de privacidade e segurança já garantidos pelo WhatsApp.

"Suas mensagens pessoais ainda ficam protegidas com a criptografia de ponta a ponta, o que garante que ninguém pode ler ou ouvir o conteúdo das suas conversas, nem mesmo os servidores proxy, o WhatsApp ou a Meta", anunciou.