Twitter testa recurso que mostra número de visualizações de tuítes para usuários

O dono do Twitter, Elon Musk, confirmou que a plataforma irá liberar um novo recurso que mostra a contagem de visualizações dos tweets. Apesar do anúncio ter sido realizado no início de dezembro, foi apenas nesta quinta-feira (22) que ele garantiu a atualização.

Com a nova ferramenta, os usuários poderão saber quantas visualizações uma publicação teve, de modo similar ao que já ocorre com os vídeos no YouTube e na própria plataforma.

Anteriormente, apenas o dono do perfil poderia acessar o gráfico de análises de tuítes para verificar a quantidade de visualizações. Não há previsão de quando a atualização irá acontecer.

Elon Musk deve renunciar cargo

Elon Musk renunciará ao cargo de diretor-executivo do Twitter assim que encontrar um substituto, segundo anunciou na noite da última terça-feira (20). A decisão acontece em conformidade com a enquete criada pelo empresário na qual os usuários rejeitaram sua continuidade no comando da plataforma.

"Renunciarei como CEO assim que encontrar alguém tolo o suficiente para aceitar o cargo", escreveu Musk no Twitter, acrescentando que continuará apenas chefiando as equipes de programação e servidores da rede social.

Musk é o dono do Twitter desde 27 de outubro e provocou diversas polêmicas como CEO: demitiu metade dos funcionários da empresa, readmitindo figuras de extrema-direita na plataforma, suspendeu contas de jornalistas e tentou cobrar por serviços que eram gratuitos.

O resultado de uma pesquisa divulgada na segunda-feira (19) em sua própria conta mostra que 57% dos participantes, quase 10 milhões de votos, defenderam a saída de Musk do cargo, poucas semanas depois da compra da empresa por 44 bilhões de dólares.

Musk tem usado as pesquisas do Twitter para tomar outras decisões sobre a plataforma, incluindo o restabelecimento da conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros usuários suspensos.