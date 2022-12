Elon Musk diz que vai restaurar contas suspensas de jornalistas no Twitter

Elon Musk anunciou, durante a madrugada deste sábado (17), que reativará as contas suspensas de jornalistas no Twitter. A suspensão polêmica havia provocado reações de setores políticos, entidades da sociedade, e ameaças de sanção por parte da União Europeia.

Nesta sexta-feira (16), o bilionário utilizou uma enquete na rede social para questionar os usuários sobre quando as contas deveriam ser reativadas: "agora" ou "em sete dias". A primeira opção, que exige o retorno imediato dos perfis, recebeu 58,7% dos votos, enquanto 41,3% dos usuários preferiram a volta em sete dias.

"O povo falou. Contas envolvidas em doxing (revelação intencional e pública de informações pessoais sem autorização) com minha localização terão sua suspensão suspensa agora", publicou Musk.

Perfis suspensos

A polêmica envolvendo as suspensões começou na quinta-feira (15), quando o empresário acusou repórteres de compartilhar informações privadas sobre seu paradeiro, mas não apresentou provas.

Diversos jornalistas tiveram suas contas suspensas, incluindo profissionais de grandes veículos internacionais, como o The New York Times e o The Washington Post, além de comunicadores independentes.

O mesmo aconteceu com o perfil da rede social Mastodon, concorrente do Twitter.

O Twitter Spaces, uma ferramenta que permite conversas ao vivo na rede social, também foi tirado do ar. O recurso voltou a funcionar na tarde de sexta, após Musk ter sido questionado pela Bloomberg sobre as últimas decisões do Twitter.