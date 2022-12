Twitter suspende contas de jornalistas que cobrem Elon Musk

O Twitter suspendeu na quinta-feira (15) as contas de diversos jornalistas que produziram conteúdos sobre a rede social ou sobre o novo dono dela, o bilionário Elon Musk.

Alguns tuitaram sobre a decisão banir a conta de um jornalista que rastreava os voos do jato particular de Musk, e sobre versões desta conta hospedadas em outras redes sociais.

Até o momento, a empresa de tecnologia não apresentou explicações para a suspensão das contas dos jornalistas.

Reação da UE

A União Europeia (UE) alertou, ainda nesta sexta-feira (16), que pode aplicar sanções contra o Twitter em meio à decisão.

"A notícia sobre a suspensão de jornalistas do Twitter é preocupante (...) Elon Musk deve saber disso. Existem linhas vermelhas. E, em breve, haverá sanções", disse a comissária europeia para Transparência, Vera Jourova, em um tuíte, referindo-se a uma das duas leis que a UE aprovou em julho deste ano e com as quais o bloco vai regulamentar a atividade dos gigantes do setor e das principais plataformas do bloco.

"Nada diz mais sobre a liberdade de expressão do que suspender jornalistas que cobrem você", disse Sarah Reese Jones, do site de opinião e notícias PoliticusUSA, em resposta a uma mensagem sobre as suspensões.

Entre as contas suspensas estão as de repórteres da CNN, dos jornais The New York Times e The Washington Post, além de jornalistas independentes.

Conforme a NBCNews, uma conta da rede social Mastodon, rival do Twitter, também foi suspensa.

Reportagens sobre Elon Musk

Na quarta-feira (13), Musk tuitou que um veículo em Los Angeles, que transportava um de seus filhos, foi seguido por "um perseguidor maluco" e deu a entender que atribuía o suposto incidente ao rastreamento de próprio jato particular. Na mensagem, ele afirmou que adotou ações legais contra a pessoa que operava a conta ElonJet.

A conta no Twitter que rastreava os voos de Musk foi suspensa, apesar da promessa do empresário de não fazer nada em nome da liberdade de expressão.

"Bem, parece que @ElonJet está suspensa", tuitou o criador da conta, Jack Sweeney, em sua conta pessoal @JxckSweeney, que também foi suspensa alguns minutos depois.

O Twitter informou que atualizou sua política para proibir mensagens que, na maioria dos casos, revelam a localização de alguém em tempo real.

Musk escreveu que "qualquer conta que faça 'doxxing' (revelação pública de dados pessoais) com informações de localização em tempo real será suspensa, porque é uma violação física de segurança".

Desde que assumiu o controle do Twitter, Musk apresenta mensagens contraditórias sobre o que está autorizado, ou não, na plataforma.

Musk reativou contas que estavam suspensas na rede social, incluindo a do ex-presidente americano Donald Trump. Também suspendeu a conta do rapper Kanye West, após a publicação de mensagens antissemitas.