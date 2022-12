Elon Musk diz que Neuralink deve iniciar testes em humanos em seis meses; entenda como funciona

O CEO da SpaceX, Elon Musk, anunciou, nesta quarta-feira (30), que uma das fases de testes mais importantes do Neuralink — um dispositivo para ser implantado no cérebro — deve começar nos próximos seis meses. Segundo o portal Tecmundo, que divulgou a informação, a companhia deve, em breve, começar a testar a interface do chip em humanos.

A maioria dos documentos necessários para essa etapa já foram enviados à agência de vigilância sanitária dos Estados Unidos, a FDA, responsável por autorizar os estudos. Caso o governo responda rapidamente à SpaceX, é possível que os testes tenham início ainda este ano.

Durante a apresentação em que foi feito o anúncio, os cientistas da companhia afirmaram que os dispositivos Neuralink são pequenos, com fios flexíveis que são implantados no cérebro do usuário. "É como substituir um pedaço do seu crânio por um smartwatch, por falta de uma analogia melhor", comparou Elon Musk.

Leia mais Mundo Empresa de Elon Musk anuncia vagas para testar implantes de chips nos cérebros de humanos

A tecnologia do Neuralink

Ainda de acordo com a Tecmundo, o vice-presidente da Implant e co-fundador da Neuralink, DJ Seo, afirmou, no evento, ser possível implantar o dispositivo em apenas 15 minutos e que o procedimento é feito por cirurgiões robôs, devido ao tamanho dos fios, que são tão finos como fios de cabelo.

Os pesquisadores da Neuralink explicam que o objetivo do chip é dar ao usuário o poder de controlar um computador utilizando suas ondas cerebrais.