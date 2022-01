Empresa de Elon Musk anuncia vagas para testar implantes de chips nos cérebros de humanos

Com testes já realizados em animais, a empresa do bilionário Elon Musk, Neuralink, prepara-se para implantar chips cerebrais em humanos. A empresa, criada em 2016, anunciou vaga para diretor de testes clínicos. As informações são do Estado de S Paulo.

No anúncio, a Neuralink explica que o contratado ao cargo "trabalhará de perto com alguns dos médicos e engenheiros mais inovadores, além de trabalhar com os primeiros participantes de teste clínico da Neuralink".

Conforme Musk, a expectativa é que os chips possam ser utilizado pela medicina, inclusive, para voltar a fazer tetraplégicos andarem.

"Temos a chance de restaurar a funcionalidade integral do corpo de alguém que teve uma lesão na coluna. A Neuralink está trabalhando bem com macacos e estamos fazendo muitos testes e confirmando de que é muito seguro e confiável. E o dispositivo da Neuralink também pode ser removido com segurança", afirmou em evento do Wall Street Journal.

Simbiose máquina e homem

A tecnologia utilizada pela empresa trabalharia para fazer uma simbiose entre máquina e a mente humana, permitindo assim a cura da paralisia cegueira ou mesmo o controle de aparelhos pelo cérebro.

Para isso, são solocadas linhas flexíveis de eletrodos nas proximidades dos neurônios, os quais são colocados com finas agulhas.

