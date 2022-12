Instagram lança função de nota e testa outros recursos; veja novidades

O Instagram lançou um novo recurso, nesta terça-feira (13), que tem sido identificado como “stories de texto” ou "Notas nas DMs". A ferramenta permite que usuários deixem mensagens de até 60 caracteres com visualização de um dia. Conforme o Estadão, mudança busca aumentar o engajamento no aplicativo.

Com a mudança, os usuários poderão interagir com as notas e enviar adesivos. No entanto, elas só podem ser compartilhada entre pessoas que se seguem mutuamente ou que estão na lista de Melhores Amigos. Não será possível identificar quem visualizou a nota.

O recurso pode ser encontrado na aba das mensagens diretas, próxima do ícone do perfil dos amigos. O lançamento ocorre em todo o mundo, não apenas no Brasil.

Outras ferramentas

Além das "Notas nas DMs", duas ferramentas estão sendo testadas. A primeira é a indicação de amigos para a corrente "Sua Vez", que estimula o compartilhamento de Stories pelos usuários com um tema definido.

Já a segunda ferramenta, possibilita que os usuários salvem publicações em pastas conjuntas. Ou seja, mais de uma pessoa pode ter acesso a uma mesma pasta.