WhatsApp lança recurso de avatar personalizado; saiba como criar o seu

O WhatsApp liberou, nesta quarta-feira (7), recurso para criação de avatar personalizado no aplicativo. Segundo a plataforma, as figurinhas podem ser enviadas nas conversas ou usadas como foto de perfil.

A ferramenta funciona como uma espécie de versão digital do usuário, criada a partir de "bilhões de combinações de estilos de cabelo, características faciais e roupas".

"Enviar um avatar é uma forma rápida e divertida de compartilhar sentimentos com amigos e familiares. Também pode ser uma ótima maneira de se representar sem usar sua foto real, assim você garante sua privacidade", explicou a empresa em comunicado à imprensa.

A partir dessa quarta-feira, pessoas do mundo todo que usam o aplicativo podem utilizar o avatar como foto do perfil ou escolher um dos 36 adesivos personalizados que refletem várias emoções e ações diferentes.

Legenda: Figurinhas podem ser usadas como foto de perfil ou nas conversas Foto: divulgação

Como criar avatar no WhatsApp

O primeiro passo para criar o próprio avatar no WhatsApp é se certificar de que aplicativo está atualizado. Para isso, basta acessar a loja de aplicativos do celular — App Store para iOS, e Google Play Store para Android — e, na aba de busca, digitar "WhatsApp";

Quando o aplicativo aparecer na pesquisa, o usuário deve verificar se há algum botão de "Atualizar" e/ou "Atualização pendente". Caso sim, é necessário clicar sobre ele e aguardar;

Concluída a atualização, a próxima etapa é abrir o WhatsApp e ir até o menu "Configurações". No Android, ele pode ser acessado através do ícone de três pontinhos no topo direito da tela. Já no iOS, basta tocar no ícone de ferramenta, no canto direito;

Se o celular do usuário já estiver atualizado com o novo recurso, o menu de Configurações exibirá a opção "Avatar". Basta tocar sobre ela;

Em seguida, o indivíduo deve clicar em "Criar avatar" e seguir os passos indicados pelo aplicativo para montar a figurinha personalizada.

