Veja os criadores de conteúdo e vídeos mais vistos no Tik Tok em 2022

Com a chegada do fim do ano, foi a vez do TikTok fazer uma retrospectiva e revelar os criadores, vídeos e tendências que mais se destacaram na plataforma em 2022 no Brasil e no mundo. A rede social divulgou uma lista, nesta terça-feira (6), com os conteúdos e perfis mais vistos.

Um dos destaques é o influenciador digital Luva de Pedreiro. Além do sucesso no próprio país, o brasileiro apareceu em uma lista marcada por pessoas do mundo inteiro.

O ranking traz também conteúdos de humor, tendências com as músicas populares, danças, vlogs diários, vídeos sobre receitas e animais de estimação.

Vídeos favoritos do Brasil

Perfil edysilva114oficial - O "debochado" Edy Silva conquistou seguidores com um vídeo ácido e cheio de humor;

Perfil luvadepedreiro - O Luva de Pedreiro ganhou milhões de curtidas em um vídeo em que aparece fazendo a famosa embaixadinha;

Perfil seuamigopitbull - Uma pitbull fofíssima aparece em um vídeo tomando um banho relaxante;

Perfil vivicakedesigner - A confeiteira chega a assustar seguidores com sua obra extremamente realista;

Perfil joaoferdnan - No vídeo de humor, João tenta aconselhar um amigo a usar desodorante.

Playlist

As músicas mais populares do TikTok neste ano tiveram uma variedade de gêneros. As famosas dancinhas renderam diversas trends na plataforma e impulsionaram artistas. Confira os maiores sucessos no Brasil:

Desenrola, bate e joga de ladinho - L7nnon & Os Hawaianos & DJ Bel da CDD

Dançarina - Pedro Sampaio & Mc Pedrinho

Malvadão 3 - Xamã & Gustah & Neo Beats & Bagua Records

Quebra de ladinho e faz o coraçãozinho - Créu

Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral - WZ Beat

Contas de destaque

Brasil

luvadepedreiro

ramonvitor

anitta

hytalosantosoficial

Mundo