Jovem ganha US$ 400 mil com vídeos dormindo no TikTok

O influenciador australiano Jakey Boehm consegue ganhar dinheiro dormindo por meio da rede social Tik Tok. Conforme o portal Terra, enquanto realiza lives dormindo, ou tentando dormir, os fãs são desafiados a acordá-lo. O faturamento por mês é de aproximadamente US$ 35 mil.

Os vídeos são feitos ao vivo para os seus mais de um milhão de seguidores. Devido ao alto número, o Wall Street Journal apurou que Jakey consegue faturar até US$ 400 mil no ano, equivalente a R$ 2 milhões.

A dinâmica inicia após os seguidores entrarem no vídeo em um horário marcado. Normalmente às 22h, ele coloca o pijama e tenta dormir. O dinheiro é feito porque os seguidores, desafiados a acordá-lo, gastam dinheiro comprando presentes virtuais que acionam luzes e sons no quarto.

Assim, pagando US$ 380, um espectador pode ativar tudo no quarto por cinco minutos. A tentativa é acordar o influenciador com o barulho. No entanto, parte da porcentagem do valor fica com o Tik Tok.

Influenciador do sono

O australiano foi batizado de "influenciador do sono" e revelou que o dinheiro deve ser usado para comprar uma casa. Porém, deve doar uma parte do valor para instituições com foco na saúde mental.

No Tik Tok, está se tornando comum o surgimento de inflienciadores do sono, que esperam que os seguidores enviem presente, ou que buscam promover a importância do sono e do descanso.