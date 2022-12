Elon Musk começa a restaurar contas de jornalistas suspensas do Twitter

Elon Musk restabeleceu neste sábado (17) algumas contas de jornalistas que haviam sido suspensas do Twitter após magnata acusar os profissionais de colocar sua família em perigo.

As contas dos jornalistas independentes Aaron Rupar e Tony Webster, bem como do repórter do Mashable Matt Binder, foram reativadas.

Donie O'Sullivan, da CNN, que fez diversas reportagens sobre Elon Musk, disse que, embora sua conta tenha retornado — com condições impostas — o Twitter exigiu que ele removesse uma postagem que a rede social diz violar sua política de privacidade.

"Neste momento, a menos que eu concorde em deletar aquele tuíte a pedido do bilionário, não terei permissão para tuitar", revelou O'Sullivan à CNN.

Há, entretanto, contas ainda suspensas como as de Linette Lopez, da Business Insider, e do ex-apresentador do MSNBC Keith Olbermann.

Musk abriu votação no Twitter

O magnata organizou uma votação no Twitter para saber se deveria restabelecer as contas agora ou em uma semana. Quase 59% dos 3,69 milhões de usuários que participaram votaram para fazê-lo imediatamente.

As suspensõs ocorreram nessa última sexta-feira (16), quando Musk disparou: "As pessoas se pronunciaram. As contas que revelaram minha localização agora terão sua suspensão removida".

O dono do Twitter foi duramente criticado pelas Nações Unidas, União Europeia e organizações de mídia por suspender mais de seis perfis de jornalistas de veículos como The New York Times, CNN e The Washington Post.