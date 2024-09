Usuários comemoram volta do X no Brasil com chuva de memes na rede

Com a volta do X (antigo Twitter) para alguns usuários na manhã desta quarta-feira (18), diversas publicações já brincaram com esse retorno. A plataforma, bloqueada nacionalmente desde o dia 30 de agosto, voltou a funcionar para algumas pessoas. No começo desta tarde, "Twitter is Back" foi um dos assuntos mais comentados na rede social, somando mais de 284 mil publicações.

"Gente, o twitter é a nossa casa, nem que vcs estivessem apegados ao blue vcs iriam largar esse cantinho", disse um usuário, enquanto outro declarou: "Gente, o twitter é tão gostoso de usar quando ele parar de funcionar vai deixar mt saudades".

Os memes misturam vídeos de pessoas surpresas e de cenários de comemoração. Parte dos internautas fizeram referência ao BlueSky, aplicativo usado no Brasil para substituir o Twitter. "Gente o Twitter voltou e eu vou falar, o Bluesky é o app mais chato de usar que eu já tive", escreveu uma usuária.

Já outros alertaram para a possibilidade de queda da rede: "Calma gente o twitter vai fazer que nem ex que volta faz vc achar que agora é pra sempre mas depois de 1 mês ele some de novo e finge que vc nunca existiu".

Confira memes

Bloqueio do X

A plataforma X foi bloqueada no dia 30 de agosto após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A suspensão deveria ser mantida até a rede social cumprir ordens judiciais, pagar multas e indicar um representante no país.

Ao Diário do Nordeste, o STF informou que "está checando a informação sobre o acesso ao X por parte de alguns usuários. Aparentemente é apenas uma instabilidade no bloqueio de algumas redes".

Em agosto, Musk fechou o escritório do X no Brasil. Desde então, o bilionário tem empreendido uma "caçada" ao ministro do STF, a quem chama de "tirano".