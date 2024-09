TikTok fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo nesta terça (24)

O aplicativo da rede social TikTok está apresentando instabilidades na manhã desta terça-feira (24). Os usuários relataram problemas para acessar a plataforma, publicar vídeos e fazer comentários ou compartilhamentos. Além disso, também afirmaram ter dificuldade para fazer login.

O Downdetector, site usado para monitorar o funcionamento de serviços online, apontou que foram registradas 970 reclamações, com pico às 10h45. A falha no TikTok foi registrada principalmente no aplicativo móvel.

Já a plataforma do Google que registra as tendências de buscas dos usuários, o Google Trends, teve um aumento repentino para o termo “TikTok está fora do ar”.

Veja também Mundo EUA denunciam TikTok por violar privacidade de menores Tecnologia Como recuperar fotos do Orkut? Vídeo viraliza ao explicar o passo a passo

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.

"É comum serem comunicados alguns problemas ao longo do dia. O Downdetector apenas comunica um incidente quando o número de relatórios de problemas é significativamente superior ao volume habitual a essa hora do dia", diz o site.

Veja relato de usuários

o tiktok caiu vey como eu vou viver mds — jusp (@tofani.is-extremely.gay) September 24, 2024 at 11:57 AM