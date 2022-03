STF determina bloqueio do aplicativo Telegram em todo o Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que provedores de internet e plataformas digitais adotem meios para inviabilizar a utilização do aplicativo Telegram no País. As informações são do G1.

Leia Mais PontoPoder Dominado por políticos bolsonaristas no Ceará, suspensão do Telegram pode afetar disputa eleitoral

Foi estabelecida ainda uma multa diária de R$ 100 mil para quem não obedecer à decisão, que atende a um pedido da Polícia Federal.

A PF apontou ao Supremo que “o aplicativo Telegram é notoriamente conhecido por sua postura de não cooperar com autoridades judiciais e policiais de diversos países, inclusive colocando essa atitude não colaborativa como uma vantagem em relação a outros aplicativos de comunicação, o que o torna um terreno livre para proliferação de diversos conteúdos, inclusive com repercussão na área criminal”.

Prática de Fake News

Em fevereiro deste ano, o ministo já havia ameaçado bloquear o aplicativo, caso não houvesse a suspensão de alguns perfis de usuários indicados como propagadores de fake news.