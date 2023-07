Quem foi Eunice Newton Foote? Conheça a cientista homenageada pelo Google nesta segunda (17)

A cientista americana Eunice Newton Foote é a homenageada, nesta segunda-feira (17), no doodle do Google. A data marca o 204º aniversário de Foote, que foi a primeira pesquisadora a descobrir os efeitos do dióxido de carbono na atmosfera, no ano de 1856, o que hoje é chamado de efeito estufa.

Legenda: Eunice Newton Foote Foto: Wikimedia Commons

Foote nasceu em Connecticut e estudou na escola Troy Female Seminary, onde os alunos eram estimulados a participar de palestras de ciências e de laboratórios de química.

A pioneira ainda se dedicou à luta pelos direitos das mulheres. Em uma época em que as mulheres eram excluídas da comunidade científica, Foote conduziu experimentos de forma independente e foi a primeira cientista que conectou, em pesquisas, o aumento dos níveis de dióxido de carbono ao aquecimento da atmosfera da Terra.

Ela ainda pesquisou a eletricidade estática atmosférica, cujo estudo foi publicado no jornal Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. As duas pesquisas de física foram as primeiras publicadas por uma mulher nos Estados Unidos.