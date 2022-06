Mostra digital em tributo aos 80 anos de Gilberto Gil é lançada pelo Google Arts & Culture

Gilberto Gil completa 80 anos no próximo dia 26 de junho e, para celebrar a data, o Google Arts & Culture — plataforma online da Google para facilitar o acesso à arte, lançou, em evento em São Paulo, nesta terça-feira (14) O Ritmo de Gil. A mostra digital homenageia a vida e a obra do cantor, compositor e expoente de movimentos culturais brasileiros do último século.

Trata-se da primeira retrospectiva de um artista brasileiro vivo na plataforma global. O acervo tem mais de 41 mil imagens distribuídas em 140 seções, além de 900 vídeos e gravações históricas que foram digitalizadas.

Os trabalhos de pesquisa e documentação sobre o arquivo pessoal do artista, contendo fotos, documentos, gravações de áudio e vídeos, começaram em 2018 e foram feitos em parceria com o Instituto Gilberto Gil.

"É a confecção de um material que de uma certa forma tem estado conosco aqui e ali, nos sonhos, na dimensão do meu trabalho, que vem falando dessa transformação tecnológica, importante. É um final de estágio, essa coleção finaliza um período longo da minha vida, de pelo menos 50, 60 anos de contribuição desse trabalho artístico e, na verdade, recicla tudo isso e relança tudo em um outro plano de possibilidades de uso", disse Gilberto Gil.

Disponível em inglês, português e espanhol, o acervo de “O Ritmo de Gil” contém ainda, uma coleção de itens da trajetória do artista, e desbrava por documentos, fotos e vídeos da carreira sua influência sobre a cultura brasileira e o cenário musical global.

“A retrospectiva inédita sobre Gil retrata a vida e obra desse artista símbolo da cultura brasileira e do homem cercado de muitos outros artistas, amigos e da família. A partir de hoje, amantes da cultura brasileira, da afro-musicalidade, fãs e admiradores de Gilberto Gil em todo o mundo poderão acessar, à distância de alguns cliques, o tesouro que é sua história”, relata Valéria Gasparotti, gerente de projetos do Google Arts & Culture.

Álbum inédito

Entre as preciosidades da mostra está um álbum de 1982, gravado em Nova York, nunca lançado por Gil, que acabou perdido em sua volta ao Brasil.

O material foi encontrado durante o processo de curadoria e digitalização dos materiais e revela gravações inéditas do artista, como a música “You Need Love”. Nesta seção da coleção, é possível ouvir todas as músicas do álbum inédito e conhecer o contexto de sua produção.

Outro destaque da mostra é a seção “Todos a bordo: a viagem cultural de Gilberto Gil”, que reúne os lugares para onde Gil levou a sua arte. Ao som de “Expresso 2222”, é possível embarcar em um passeio ilustrado pelo mundo do artista e descobrir sua vida e legado por meio de ilustrações da artista plástica baiana Raiana Britto, criadas especialmente para essa retrospectiva.

Biografia

A coleção também tem seções dedicadas à biografia de Gil, desde a infância até “A festa da posse na Academia Brasileira de Letras”, quando tomou posse como imortal da ABL por sua contribuição para a literatura brasileira.

Em “A infância e a adolescência de Gilberto Gil”, é possível conhecer detalhes de como os pais do artista foram importantes para sua carreira, desde o interesse de seu pai pela política até a presença inspiradora de sua mãe. Com fotos e retratos íntimos de família, essa é uma janela para o início da vida de um dos músicos mais influentes do mundo.