Saiba como ver a sua 'Pizza do Spotify', gráfico que mostra artistas e gêneros mais ouvidos

Se você usa redes sociais, provavelmente já se deparou com alguém compartilhando um 'gráfico de pizza' mostrando seus artistas e gêneros preferidos no serviço de streaming Spotify. Só que, diferentemente daqueles gráficos que geralmente são liberados ao fim do ano, esse não é ofical, produzido diretamente pela ferramenta.

O 'Spotify Pie', que, no Brasil, é chamado de 'Pizza do Spotify', é um recurso criado pelo estudante Darren Huang, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que organiza em segundos suas preferências no streaming musical.

O método considera somente os artistas e gêneros mais ouvidos no último mês. Saiba como fazer o seu:

Acesse o site 'Spotify Pie'

Entre no site 'Spotify Pie', produzido por Darren Huang, e clique em 'Login to Spotify' para acessar sua conta.

Legenda: A primeira tela do 'Spotify Pie' pede para que você faça login no serviço de streaming. Foto: Reprodução

Autorize o compartilhamento de informações

Na página seguinte, estão os acessos que o site requer para dar as informações que você está demandando. Ele pede, por exemplo, para ver seu nome de usuário, sua foto de perfil, suas playlists públicas e o que você está escutando.

Se concordar, clique em 'aceito'.

Legenda: A segunda tela pede para que você permita acessos. Foto: Reprodução

Veja seu gráfico

As informações sobre seus gêneros musicais e artistas preferidos aparecem de três formas:

Em cima, como um 'gráfico de pizza', colorido;

No meio, estão as 'legendas' do gráfico, com os gêneros que você mais escuta;

Por último, são listados seus artistas preferidos. As letras diminuem à medida que você escuta menos.

Legenda: Gráfico de pizza mostra seus artistas e gêneros preferidos. Foto: Reprodução

Tire print da tela e compartilhe

Embora não dê para compartilhar diretamente nas redes sociais, você pode fazer 'print' da tela.