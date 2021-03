Microsoft negocia compra de plataforma Discord por mais de U$ 10 bilhões

A Microsoft está negociando a compra da Discord, plataforma de conversas utilizada principalmente pela comunidade de gamers. Segundo o portal Bloomberg, a negociação de compra supera U$ 10 bilhões, o equivalente a R$ 55 bilhões.

Um representante da plataforma afirmou ao portal que a negociação está em andamento, mas não deve ocorrer tão rapidamente. Há ainda possibilidade da empresa abrir seu capital, ao invés de ser vendida, conforme a fonte não identificada.

A Discord oferece serviço gratuito de comunicação por vídeo, voz e texto. A plataforma tem mais de 100 milhões de usuários ativos mensalmente e se popularizou durante a pandemia, para comunicação remota em diversos fins.

Em 2020, a Discord arrecadou U$ 100 milhões e se valorizou em U$ 7 bilhões. A Discord e a Microsoft não se pronunciaram sobre a negociação.

No ano passado, a Microsoft entrou em negociações para a compra do TikTok e do Pinterest. A corporativa é desenvolvedora do Xbox e poderia se fortalecer mais ainda no mercado de jogos, conforme um analista do Bloomberg.

Recentemente, a Microsoft comprou a ZeniMax Media, empresa subsidiária de diversas desenvolvedoras de jogos eletrônicos.