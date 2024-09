iPhone 16 deve ser lançado em evento da Apple nesta segunda (9); veja horário e onde assistir

A nova geração de smartphones da Apple é lançada nesta segunda-feira (9), em evento a partir das 14h (horário de Brasília), realizado em Cupertino, na Califórnia (EUA). Além do iPhone 16, a empresa de tecnologia deve apresentar outros produtos, como as novas versões do relógio Apple Watch e dos fones de ouvido AirPods.

Os interessados em acompanhar a ocasião ao vivo podem conferir o evento através do canal do YouTube da Apple, ou pelo próprio site da empresa. (Assista abaixo)

Veja ao vivo lançamento do iPhone 16 (a partir das 14h)

O que se sabe sobre os lançamentos da Apple?

Entre as novidades, o iPhone 16 deve contar com mudanças como telas maiores e alterações do visual do módulo de câmeras. O modelo deve ser ainda o primeiro celular da marca a ter a tecnologia Apple Intelligence integrada — conjunto de recursos da gigante tecnológica focado em inteligência artificial —, se igualando aos aparelhos da concorrência, como a linha Galaxy S24 da Samsung.

Com o tema "It's Glowtime" — "É hora do brilho", em tradução livre para o português —, o evento também deve apresentar mudanças para os demais dispositivos da marca, como o Apple Watch Series 10. Há boatos de que os relógios inteligentes da Apple devem ser mais finos e com opções resistentes à água, segundo o portal Mashable.

Conforme Gurman, da Bloomberg, os fones de ouvidos da marca, o AirPods, deve ser apresentado em duas versões: uma com tecnologia de cancelamento de ruído ativo (ANC) e outra sem.

Sites especializados também afirmam que o evento pode ter ainda um novo Mac Mini, agora sem a porta USB. De acordo com o portal Engadget, o modelo pode ser o menor computador já produzido pela Apple.