Anatel alerta para golpe com emails sobre multas por acesso ao X via VPN

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) alertou nesta quarta-feira (4) sobre um novo golpe envolvendo mensagens eletrônicas falsas sobre multa por acesso via VPN à plataforma X. Segundo a Anatel, as mensagens eletrônicas estão circulando por e-mail e outros meios digitais.

Criminosos estão aproveitando o bloqueio da rede social e a multa estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para enganar internautas. Um print divulgado pela Anatel mostra um e-mail, supostamente assinado pela agência, exigindo ao destinatário o pagamento de multa por acessar o X utilizando o serviço de VPN.

A mensagem pede o pagamento de R$ 50 mil em até 30 dias. O órgão regulador de telecomunicações reforça que o conteúdo é falso.

Caso receba uma mensagem desse tipo, a Anatel orienta a não abrir nenhum arquivo anexado, não clicar em nenhum link e excluir a mensagem.

SUSPENSÃO DO X NO BRASIL

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, na última segunda-feira (2), que a rede social X deve continuar suspensa no Brasil. A ação confirmou, por unanimidade, a decisão anterior do ministro Alexandre de Moraes e ainda fixou multa diária de R$ 50 mil para quem usar VPN para driblar o bloqueio.

Por ter fechado seu escritório no Brasil desde 17 de agosto, o 'X' não tem mais representantes no Brasil. Por isso, na quarta-feira (28), o STF intimou Elon Musk a apresentar, em 24 horas, um representante legal da empresa no País.

Como a ordem não foi cumprida, o ministro Alexandre de Moraes informou que as atividades da rede social deveriam ser suspensas no Brasil, ao menos "até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias, quitadas".