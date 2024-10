iOS 18.1 vai ser lançado com funcionalidades de IA na próxima semana; saiba mais

A Apple irá lançar, na próxima semana, as novas funcionalidades do Apple Intelligence, o sistema de inteligência artificial que será integrado aos novos aparelhos da marca.

O recurso será lançado com o iOS 18.1, mas o acesso inicial não será tão simples e terá uma lista de espera.

Inicialmente, o Apple Intelligence funcionará apenas nos modelos profissionais do iPhone 15 (Pro e Pro Max) e no novo iPhone 16. O idioma disponível será o inglês e a expectativa é que a versão em português chegue no próximo ano.

Outros requisitos, além de ter um modelo de iPhone compatível, serão necessários para o Appler Iinteligence. Após instalar o iOS 18.1, o usuário precisará ir em "Ajustes" e depois em "Apple Inteligence & Siri" para entrar na lista de espera. O tempo de espera na fila será determinado pela demanda.

Boa parte das funções com IA — incluindo a Siri revisada com modelos generativos —, só chegarão nas futuras atualizações. Há recursos cujo lançamento só deve acontecer no próximo ano, como a capacidade da assistente controlar aplicativos e dispositivos inteligentes.

Uma atualização de firmware para o AirPods Pro 2 também deve acompanhar o novo sistema dos iPhones. O pacote deve incluir novos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

Além das novidades relacionadas a inteligência artificial, o iOS 18.1 deve introduzir mudanças na Central de Controle, melhorias no espelhamento de tela e recursos de gravação e transcrição de chamada.

iOS 18.1 RC beta

A Apple também lançou o iOS 18.1 RC beta, uma maneira garantida de obter acesso à Apple Intelligence mais cedo, antes mesmo do lançamento do iOs 18.1. RC significa release candidate, o que significa que o software provavelmente será idêntico ao que será lançado para todos os usuários na próxima semana.

Os usuários poderão se inscrever no Programa de Software Beta da Apple gratuitamente e obter acesso a essa mesma atualização com uma semana de antecedência. Uma vez que a pessoa instalar o iOS 18.1 RC, poderá entrar na lista de espera da Apple Intelligence. A ideia é otimizar o processo.