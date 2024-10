Instagram e Facebook vão usar reconhecimento facial para evitar invasões de contas e anúncios falsos

As redes sociais Instagram e Facebook, que pertencem à empresa Meta, vão usa reconhecimento facial para verificação da identidade de usuários quando ocorrer perda de acesso às contas. O objetivo também é evitar que pessoas públicas sejam vítimas de golpes e tenham as imagens usadas em anúncios fraudulentos.

O anúncio foi feito pela Meta, nesta segunda-feira (21). A empresa disse estar testando a verificação de selfies em vídeo para quem precisa recuperar o acesso aos seus perfis. As informações são do g1.

A iniciativa vai ajudar, segundo a empresa, em casos como o de usuários que esqueceram a senha e não têm o celular para receber um código que permite recuperar o acesso, assim como as pessoas que tiveram a conta invadida por criminosos após terem sido induzidos a dar sua senha para golpistas.

Um pequeno grupo de pessoas públicas já pode testar a nova proteção em caso de anúncios fraudulentos. A Meta disse que pretende ampliar os testes em dezembro e oferecer a novidade para todos os usuários até 2025.

A vice-presidente de Políticas de Conteúdo da Meta, Monika Bickert, afirmou que a empresa quer "ajudar a proteger as pessoas e suas contas e, embora a natureza adversa desse ambiente signifique que nem sempre acertaremos, acreditamos que a tecnologia de reconhecimento facial pode nos ajudar a ser mais rápidos, mais precisos e mais eficazes".

Recuperação de contas

Conforme a Meta, o reconhecimento facial será usado para a recuperação do acesso a contas, ao comparar a selfie que será tirada na hora com as fotos de perfil que existem na conta do usuário que quer recuperar a conta.

O processo é semelhante ao usado por alguns bancos e não ficará visível no perfil, nem para amigos, assim como para outras pessoas no Instagram ou no Facebook. Os dados gerados com a selfie também serão excluídos após a verificação, informa a Meta.

O método de verificação por selfie, conforme a Meta, se junta a outras formas de recuperação de conta. Até então, em caso de contas comprometidas, a empresa já exigia que o titular enviasse a foto de um documento com o seu nome para ajudar na confirmação da sua identidade.

Análise automática

A Meta explicou como é feita a análise automática de anúncios, com a verificação de textos, imagens e vídeos. A partir de agora, se a empresa suspeitar de um golpe envolvendo famosos, ela usará o reconhecimento facial para comparar rostos.

Se houver correspondência, o anúncio será bloqueado. Conforme as informações divulgadas pela Meta, as figuras públicas que já fazem parte do período de testes serão informadas por notificação e poderão desabilitar a proteção extra a qualquer momento por meio de sua Central de Contas.