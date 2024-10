Como desinstalar IA da Meta de WhatsApp? Veja como desativar a função

A inteligência artificial da Meta, o Meta AI, já está disponível no Brasil desde o último dia 9 de outubro. Alguns usuários que tiveram o aplicativo atualizado já possuem acesso à nova funcionalidade, que está sendo liberada gradativamente no país.

Internautas têm utilizado a função em interações nas redes sociais da empresa — WhatsApp, Messenger, Instagram e Facebook. Outros, no entanto, não desejam usar o Meta AI, alegando uma possível perda de privacidade e a poluição visual que a tecnologia deixa no feed das plataformas.

Ainda não há opção direta para desativar o Meta AI dos aplicativos, mas apesar de não poder removê-lo completamente, é possível desabilitar partes dele.

Como restringir a Meta AI

WhatsApp

No iOS, acesse o chat do Meta AI > arraste a conversa para o lado > selecione “Mais” > apague a conversa.

Já no Android, é preciso selecionar a conversa e clicar no ícone de lixeira na barra superior para excluir a conversa.

Nas configurações do aplicativo, selecione “Conversas” e desative a opção “Mostrar botão Meta AI".

Instagram, Facebook e Messenger

No chat com a inteligência artificial da Meta, selecione o ícone “i” e acesse as configurações da conversa > Clique na opção de “Mute” e então escolha o período de silêncio;

Encontre o usuário @meta.ai > clique no ícone de três pontos no canto superior direito;

Selecione as opções “Restringir” ou “Bloquear”.

Mesmo desativada, a função continua presente na barra de busca e no botão colorido no canto inferior direito da tela.