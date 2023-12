iOS 17.2: Apple disponibiliza nova atualização com app Diário e melhorias

A nova versão do sistema operacional para iPhone foi liberada pela Apple nesta segunda-feira (11). O iOS 17.2 traz novos recursos, como melhorias no AirDrop, nos aplicativos de Tempo e Mensagens, e uma novidade para os usuários: o lançamento do aplicativo Diário (Journal).

A ferramenta é um espaço de anotações e memórias, com sugestões para incentivar a produção de conteúdo e melhorar a escrita. Há um sistema de notificação para a prática diária, e a possibilidade de inclusão de fotos e exercícios.

Dessa forma, os usuários vão ter um registro dos principais acontecimentos do dia a dia.

Veja também

Novidades da Apple

Conforme o portal Canaltech, o iOS 17.2 ainda tem novidade para os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Nesses aparelhos, haverá outro recurso para a gravação de vídeos espaciais otimizados para o Apple Vision Pro, como a melhora na lente telefoto. As linhas do iPhone 15 Pro ainda poderão traduzir frases mais rapidamente.

Já os aplicativos de Tempo e Mensagem atualizados terão novos widgets de consulta prévia do tempo, e a facilidade de pular direto para uma primeira mensagem não lida. Dentre outras mudanças, há:

Novo Widget de Relógio Digital que permite a visualização da hora rapidamente na Tela de Início e enquanto o iPhone está Em Espera;

Playlist Músicas Favoritas no Apple Music permite voltar para as músicas marcadas como favoritas com facilidade;

Melhorias no AirDrop, como a expansão das opções de compartilhamento de contatos e outros documentos, como cartões de embarque e entradas de cinema.

Como atualizar o iOS?

Para atualizar de forma manual, basta seguir alguns passos:

No aplicativo “Ajustes” , acesse a opção "Geral";

, acesse a opção "Geral"; Clique em “Atualização de software”;

Selecione a opção “Atualizar” e, logo depois, em "Baixar e Instalar";

Aguarde o download;

Toque em "Instalar agora".

Novas atualizações lançadas pela Apple

Além do iOS 17.2, a Apple também liberou as atualizações: