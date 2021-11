Instagram, Messenger e Facebook apresentam instabilidade para alguns usuários nesta quarta-feira (3)

Usuários do Instagram, Messenger e Facebook utilizaram a rede social Twitter, nesta quarta-feira (3), para reclamar de instabilidade nas plataformas. As informações são do TecMundo.

Conforme o site DownDetector, que monitora instabilidades em redes sociais, as reclamações começaram a ser reportadas na manhã de hoje, com pico por volta das 10h30. Aproximadamente às 15h30 desta tarde, porém, as queixas se intensificaram, somando mais de 100 notificações.

A instabilidade, segundo o TecMundo, não estaria ocorrendo somente no Brasil, pois há vários relatos na internet e, inclusive, memes em alusão à nova instabilidade.

No Brasil, muitos usuários reclamavam que a versão web do Instagram indicava que a página não estava disponível. "O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida", indicava o aviso.

"insta com instabilidade dnv, que rede social lixo, toda hora caindo", reclama um usuário no Twitter. "O insta tá tentando competir com a minha instabilidade na vida", brinca outra internauta.

Pane global foi registrada há um mês

O problema volta a ocorrer praticamente um mês após WhatsApp, Instagram e Facebook pararem de operar normalmente. No dia 4 de outubro, os aplicativos ficaram fora do ar por cerca de seis horas, gerando uma queda mundial.

O Facebook informou, na noite do mesmo dia, que a interrupção das redes sociais foi provocada por uma "mudança de configuração defeituosa" nos servidores, ou seja, uma falha interna.

“Queremos esclarecer que acreditamos que a causa da queda foi uma mudança de configuração”, esclareceu a empresa em comunicado oficial assinado pelo engenheiro de infraestrutura, Santosh Janardhan.

Poucos dias depois, em 8 de outubro, o Instagram voltou a ficar instável.