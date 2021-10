Instagram volta a apresentar instabilidade na tarde desta sexta-feira (8)

O Instagram voltou a ficar instável na tarde desta sexta-feira (8). Segundo o site Downdetector, que analisa possíveis falhas em sites, aplicativos e redes sociais, um pico de reclamações sobre a plataforma foi registrado por volta das 15h.

Esse, inclusive, é o segundo período de instabilidade registrado na plataforma somente esta semana. Ainda na segunda-feira (4), as principais redes sociais administradas pelo Facebook, empresa cujo dono é Mark Zuckerberg, saíram do ar por cerca de sete horas.

Ainda conforme informações do Downdetector, mais de 1.700 registros de reclamações já haviam sido feitas por usuários brasileiros até as 16h desta sexta-feira (8). Entretanto, nenhum outro aplicativo do Facebook apresentou a mesma instabilidade.

Interrupção do serviço

Após a queda dos aplicativos do Facebook na última segunda-feira (4), Zuckerberg divulgou comunicado sobre o assunto.

"Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger estão voltando agora. Desculpem pela interrupção de hoje. Eu sei o quanto vocês confiam em nossos serviços para ficarem conectados com as pessoas de quem gostam", escreveu sem maiores explicações.