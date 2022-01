Instagram libera novidades como lives agendadas e tradução no Reels

Uma série de novidades para o Instagram foram anunciadas na última quarta-feira (26), incluindo agendamento de lives e até tradução dos reels. As novidades foram liberadas por Adam Mosseri, o líder da plataforma, como funções especiais para 2022.

A principal delas, especificou, será a possibilidade de utilizar banners com datas para as próximas lives. Segundo Mosseri, essa será uma forma de repercutir a live de uma forma melhor e mais rápida no feed e nos stories.

Além disso, o Remix de vídeos funcionará em modo de expansão, sendo habilitado também para conteúdos públicos e não somente para os Reels. Para essa última função, um recurso ainda em teste é a possibilidade de tradução.

Atividade dos usuários

Agora, segundo Mosseri, uma nova sessão com o nome 'Sua Atividade' deve conceder informações aos usuários sobre o engajamento das publicações, interações, posts apagados e até mesmo os links clicados ao longo do uso diário.

Já para as enquetes, a mudança ficará na cor, que poderá ser alterada pouco antes da postagem. Porém, todas as funções serão liberadas aos poucos para quem utiliza o aplicativo.