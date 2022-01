WhatsApp Desktop deve ganhar suporte a autenticação de dois fatores

A nova versão do WhatsApp para desktops deve trazer mais um item de segurança para o usuário. A ferramenta prepara-se para implementar a autenticação de duas etapas no PC e novos papéis de parede para chamadas de voz. Contudo, os novos recursos ainda não tem um prazo para chegar. As informações são do portal CanalTech.

O novo recurso para PC vai funcionar do mesmo modo como já funciona no celular. O usuário pode criar um PIN para o número de telefone da conta que será exigido para fazer novos cadastros — na troca de aparelho, por exemplo.

Pelo desktop, vai ser possível alterar o PIN, desativá-lo ou mudar o e-mail de recuperação, tal qual acontece com o celular. A novidade não é só útil para tornar o WhatsApp para Desktop mais seguro, como também para facilitar a vida de quem perdeu o celular, esqueceu o PIN e precisa desativar a ferramenta.

Legenda: Webwhastapp deve implementar a identificação em dois fatores para desktop

Papeis de parede para chamadas

Há ainda a possibilidade de personalizar a tela de chamadas do aplicativo com um papel de parede. Ao invés de mostrar um fundo padrão para essa seção do app, o WhatsApp agora preenche com o wallpaper padrão de chats, sugerindo a construção da novidade.

O usuário poderá, então, escolher qualquer imagem da galeria para compor o fundo de chamadas de voz

Esse recurso existe no WhatsApp para iOS, mas é bastante provável que ela chegue logo para o app Android. Não se sabe, porém, quando isso vai acontecer.

Em ambos os casos, as ferramentas em construção não têm previsão de lançamento para o público geral — e, claro, as duas podem mudar ao longo do tempo. Fato é, contudo, que testadores serão os primeiros a experimentar as novidades, então, se você for um deles, é bom ficar de olho em atualizações pendentes na Play Store e na App Store.

Leia Mais Tecnologia WhatsApp testa recurso que permite usuário ouvir áudio e acessar outras ferramentas ao mesmo tempo

O que é a autenticação de dois fatores

A autenticação de dois fatores é uma camada extra de proteção que pode ser ativada em contas online. Também conhecido pela sigla 2FA, originária do inglês "two-factor authentication", o recurso insere uma segunda verificação de identidade do usuário no momento do login, evitando o acesso às contas mesmo quando a senha é vazada.

A funcionalidade está presente nos principais sites e aplicativos atuais, como Google, Facebook, Instagram, Amazon, Dropbox, PayPal e Mercado Livre. Cada plataforma oferece diferentes métodos de verificação, que podem compreender códigos SMS, dispositivos de token e biometria, por exemplo. Confira mais informações sobre a verificação em duas etapas, suas vantagens e como ativá-la para proteger seus dados pessoais na Internet.