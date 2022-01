Cupom com grandes descontos da Amazon foi falha no sistema, diz empresa

Nesta quinta-feira (26) a Amazon informou que uma falha no site deu cupons de grandes descontos para clientes da empresa. Alguns usuários chegaram a adquirir produtos com R$ 150 de desconto, enquanto outros compraram itens de graça, dependendo do preço.

Conforme a Amazon, a falha já foi corrigida. "Houve um problema em nosso site que foi rapidamente corrigido. Lamentamos qualquer inconveniente causado e entraremos em contato com os clientes impactados", afirmou a Amazon, em nota ao g1.

Negar o desconto pode acarretar ferimento do direito do consumidor. O g1 questionou a Amazon sobre o que vai ocorrer com as compras realizadas, mas não obteve resposta ainda.

Direito dos consumidores

Segundo o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), casos de ofertas anunciadas por empresas devem ser cumpridas, mas há situações em que o desconto pode ser cancelado.

"Existem decisões judiciais em casos assim que excepcionalmente reconheceram que a propaganda enganosa se tratou de um erro muito notório da empresa e que, por isso, os consumidores não puderam exigir o cumprimento dela porque nitidamente estariam abusando do seu direito. Mas na maioria das vezes não se trata deste caso", pontuou o instituto.