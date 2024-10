Imprensa internacional considera 'derrota' de Musk após X cumprir ordens do STF

O X voltou a funcionar no Brasil, nesta quarta-feira (9), após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ordem de desbloqueio foi dada na última terça-feira (8).

Conforme o g1, os jornais estadunidenses The New York Times e The Washington Post avaliaram o bloqueio do X e o cumprimento das ordens do STF como uma "derrota" para o bilionário e dono do X, Elon Musk.

O jornal espanhol El País também partilha da mesma avaliação. "A era dourada das redes sociais chega ao fim: a regulação desta vez está séria", dizia em uma manchete do El País, considerando que Elon Musk "desafiou o Brasil e suas autoridades, e perdeu".

O The Washington Post afirmou que houve uma "derrota política" para Musk. “Em poucas semanas, ficou claro que o X — que já estava perdendo usuários brasileiros para seus concorrentes — precisava muito mais do Brasil do que o Brasil precisa do X. A plataforma anunciou que cederia às exigências do tribunal.”, disse a publicação.

Já o The New York Times disse que Musk "se rendeu" em briga com o STF. A “aparente resolução para a batalha de meses representou uma derrota para o Sr. Musk, que se autodenominou um defensor declarado da liberdade de expressão”.