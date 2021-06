Gmail e outros serviços do Google ficam foram do ar para alguns usuários nesta segunda-feira

Os serviços de armazenamento na nuvem e de e-mail do Google apresentaram instabilidades em alguns países da América do Sul, nesta segunda-feira (14). No Brasil, foram registradas 992 reclamações sobre problemas para usar o Gmail, o Drive e outros, conforme o site Downdetector.

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para armazenar e enviar arquivos, além de lentidão no YouTube e no Google Tradutor.

Até as 17h23 de hoje, a maioria das queixas no Downdetector foi por problemas para acesso (47%), seguido de falha geral (29%) e no Tradutor (22%).

A empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto. Na última semana, o WhatsApp, o Instagram e o próprio Facebook, que é detentor das três redes sociais, também apresentaram instabilidades no Brasil.