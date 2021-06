WhatsApp, Instagram e Facebook têm instabilidade na noite desta quarta-feira, relatam usuários

O WhatsApp, o Instagram e o próprio Facebook, que é detentor das três redes sociais, apresentaram instabilidades na noite desta quarta-feira (9), no Brasil. No Twitter, há mais de 295 mil menções ao problema relatados por usuários.

O site Downdetector, que reúne queixas sobre serviços de internet, registrou mais de 5,9 mil reclamações somente para o aplicativo de mensagens até as 19h40.

A maioria dos problemas notificados é com envio de mensagens (445), seguido de dificuldades de acesso (29%). O Instagram teve 2,4 mil queixas, enquanto o Facebook teve 1,1 mil.

As instabilidades ocorreram em várias localidades da América Latina, mas a lentidão e a dificuldade de acesso ao serviço foram detectadas com maior intensidade no Brasil, no Peru, no Chile, na Argentina e no Uruguai.

O Facebook não respondeu ao pedido de comentário até a publicação desta matéria.