Mensagem de erro aparece quando usuário tenta logar em game

Geek

Queda da AWS afeta logins de usuários do Fortnite

Medidas foram tomadas para o retorno do jogo, relatou a empresa responsável pelos acessos

Redação 20 de Outubro de 2025

Opinião

Google, Amazon e outros: Ceará negocia expansões, 2 data centers e 2 novos cabos submarinos

Com novos investimentos, mercado de tecnologia no Ceará ganha força e caminha para patamar de potência global no futuro

Foto frontal Samuel Quintela
Samuel Quintela 03 de Janeiro de 2023
Vídeo Nuvem

País

Nuvem com formato de 'bomba atômica' é registrada por moradores de Brasília

Fenômeno, chamado Cumulonimbus, pode provocar chuva intensa, raios e até granizo

Redação 19 de Janeiro de 2022
G-mail

Tecnologia

Gmail e outros serviços do Google ficam foram do ar para alguns usuários nesta segunda-feira

Nas redes sociais, usuários relatam dificuldades para armazenar e enviar arquivos

Redação 14 de Junho de 2021
foto

Região

Moradores de Mucambo, no Norte do Ceará, registram nuvem 'prateleira'; entenda o que é

Nuvem horizontal e próxima à superfície abaixo de nuvem mais vertical, geralmente, precede chuvas intensas

Redação 16 de Março de 2021

Opinião

Fortinet lança solução que promete maior segurança e fluidez para tráfego de dados nuvem-a-nuvem

Fortinet Secure SD-WAN para Multi-Cloud chega tentar simplificar e aprimorar aplicativos multi-nuvem, oferecendo SD-WAN escalável e econômica em qualquer lugar

Foto frontal Daniel Praciano
Daniel Praciano 20 de Julho de 2020