Facebook terá bate-papo com texto, áudio e vídeo para grupos; entenda

O Facebook anunciou nesta terça-feira (13) o Community Chats, recurso que vai permitir que usuários mandem texto, áudio e vídeo em conversas de tempo real. Ele deve ser testado nas próximas semanas para poder chegar a mais usuários futuramente.

A nova ferramenta ficará no Messenger. O intuito da empresa é permitir que pessoas se conectem com grupos em múltiplos formatos e com uma variação de temas.

"Os administradores do grupo agora podem iniciar uma conversa sobre um tema e obter respostas no mesmo instante, em vez de esperar que as pessoas comentem em uma postagem", informou o Facebook.

Os bate-papos poderão ser categorizados para que os grupos encontrem com facilidade salas que são mais interessantes para eles.

O nível dos chats são:

Público

Restrito: para administradores e moderadores;

Visualização: compartilhamento avisos sobre o grupo, por exemplo.

Administradores

Os administradores de cada grupo podem criar canais de áudio e vídeo. "Por exemplo, o administrador de um grupo do Facebook para alunos de química pode criar canais de áudio para grupos de estudo durante o período de provas, e os participantes podem ativar o vídeo para aulas ao vivo", explicou a rede social.

Haverá recurso de moderação para evitar comportamentos inapropriados. Os administradores terão disponíveis as funções de bloqueio, silêncio, suspensão e remoção de membros.