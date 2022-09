Acionistas do Twitter aprovam proposta de compra de Musk por 44 bilhões de dólares

Os acionistas do Twitter aprovaram neste terça-feira (13) a oferta de Elon Musk para comprar a rede social por US$ 44 bilhões. O resultado do acordo, no entanto, será definido na Justiça após o magnata tentar quebrar o contrato.

A votação ocorreu em uma assembleia geral que durou alguns minutos e na qual a maioria dos votos foi feita pela internet.

No início de julho, Musk anunciou que romperia o acordo de aquisição com o conselho de administração do Twitter anunciado no fim de abril, acusando a empresa de não cumprir seus compromissos ao não divulgar o número exato de contas falsas e de spam em sua plataforma.

Julgamento em outubro

O Twitter recorreu à Justiça para fazer o bilionário honrar os termos do acordo. O julgamento, que deve durar cinco dias, começará em 17 de outubro em um tribunal especial no estado de Delaware.

O acordo de venda do Twitter foi concluído no dia 25 de abril. O aplicativo tinha aceitado a oferta de US$ 44 bilhões de Elon Musk. O bilionário, dono da Tesla e da SpaceX, queria ter o controle da rede social para tratar questões de "liberdade de expressão". O objetivo também era eliminar anúncios e bots de spam.