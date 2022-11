Equipe do Koo app comemora sucesso repentino no Brasil: 'trabalhando a noite toda'

O Koo App parece ter agradado os brasileiros desde o lançamento. Na última sexta-feira (18), a equipe de desenvolvedores do aplicativo que desponta como substituto do Twitter agradeceu a adesão dos novos usuários no País.

Em vários posts da conta no Twitter, o Koo App demonstrou gratidão pela forma como os brasileiros receberam a nova rede social. "Adivinhe quantas pessoas do Brasil se juntaram a nós", escreveu em um dos posts.

Em outro, ele menciona como a equipe de desenvolvedores tem trabalhado durante a última noite após receber o apoio dos brasileiros.

Assunto comentado

No Brasil, a rede social Koo virou um dos assuntos mais comentados na última sexta, mesmo o aplicativo tendo sido lançado em 2020. A similaridade com o Twitter e as piadas de duplo sentido parecem ter caído nas graças dos brasileiros, que falaram muito sobre a rede.

"Meu objetivo é ter o maior Koo do Brasil", escreveu o influenciador e youtuber Felipe Neto, em um tuíte que conseguiu mais de cinco mil curtidas em pouco menos de uma hora.

Twitter em situação complicada

Desde a compra do Twitter pelo empresário Elon Musk, os usuários do microblog têm discutido uma possível falência da empresa e o fechamento do ambiente virtual.

Depois de algumas controvérsias com os selos de verificação e a compra da certificação, relatos apontaram que sede do Twitter foi fechada por Musk em um momento de crise para tentar solucionar os problemas da empresa.