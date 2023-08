Elon Musk retira 'X' gigante do topo do prédio do Twitter após reclamações de vizinhos

Após colocar um 'X' gigante de LED no topo do prédio do Twitter, Elon Musk precisou retirar a estrutura nesta segunda-feira (31). A medida foi tomada após a cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, receber 24 reclamações de moradores vizinhos do imóvel. Eles afirmaram que as luzes eram muito intensas.

Porém, o Twitter disse que a remoção do letreiro colocado na última sexta-feira (28) foi voluntária. No domingo (30), os vizinhos já tinham gravado um vídeo criticando as luzes.

O Departamento de Inspeção Predial de São Francisco afirmou que o Twitter será penalizado pela instalação do equipamento.

"Esta manhã, os inspetores de construção acompanharam a estrutura sendo desmontada. O proprietário do imóvel pagará taxas pela instalação não autorizada da estrutura iluminada", disse um porta-voz do Departamento de Inspeção Predial de São Francisco.

Um funcionário do Twitter disse que o letreiro era temporário, e a empresa negou o acesso de um inspetor à cobertura do edifício.