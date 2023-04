Elon Musk muda nome do Twitter na fachada da sede na Califórnia

O bilionário Elon Musk permitiu uma modificação no nome do Twitter em placa que fica na sede da empresa, na Califórnia. Nesta segunda-feira (10), a fachada apareceu com o "W" do nome pintado em branco, deixando escrito apenas "Titter", que significa 'risinho nervoso'. As informações são do GLOBO.

Em conta na rede social, o CEO do Twitter disse que era responsável pela "brincadeira". "Nosso senhorio em diz que somos legalmente obrigados a manter o sinal como Twitter e não podemos remover o “w”, então pintamos a cor de fundo. Problema resolvido!", escreveu.

Musk tentou colocar uma faixa branca no "W", mas o proprietário do prédio barrou. Por isso, ele pintou o letreiro. “Tentaram suprimir nosso titter”, escreveu, fazendo uma piada juntamente com um emoji cobrindo o riso com a mão.

Twitter muda ícone

Na última segunda-feira (3), quem entrou no Twitter pelo computador foi surpreendido com a mudança do logotipo da plataforma. No canto superior do site, o tradicional passarinho azul deu lugar à figura de um cachorro, utilizado em memes e na marca da criptomoeda Dogecoin.

Os ícones do Twitter nos aplicativos móveis, na janela dos navegadores e nos buscadores não foram alterados. Não foi informado se o símbolo para a versão web voltará a ser o passarinho.

O CEO da empresa fez uma série de tweets satirizando a mudança. Um dos posts mostra o cachorro apontando um documento para a polícia, com a foto do passarinho. "Essa é uma foto antiga", diz o cão.

Musk também compartilhou uma interação antiga no Twitter, em que pergunta se uma nova plataforma seria necessária. Nos comentários, um seguidor respondeu: "Apenas compre o Twitter e mude a logo do passarinho para um cachorro".