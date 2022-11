Elon Musk anuncia verificação dourada e cinza no Twitter e relançamento do selo azul

O empresário Elon Musk, presidente-executivo do Twitter, anunciou nesta sexta-feira (25) que a plataforma lançará marcas de verificação douradas e cinzas, além de relançar o serviço cobrado da azul. As informações são do g1.

Segundo o bilionário, o selo dourado será usado para identificar empresas, enquanto o cinza identificará governos nacionais e locais. A já tradicional checagem azul ficará reservada a indivíduos.

As novas marcas entrarão em funcionamento em uma semana, segundo postagem de Musk na rede social. Na mesma ocasião, a plataforma relançará o polêmico serviço cobrado para a verificação azul, anunciou o empresário.

"Cheque dourado para empresas, cheque cinza para governos, azul para indivíduos (celebridades ou não). Doloroso, mas necessário", escreveu.

Autenticação manual

Ainda segundo o bilionário, todas as contas verificadas serão autenticadas manualmente antes que a verificação seja ativada. “Indivíduos podem ter um logotipo minúsculo secundário para mostrar que pertencem a uma organização, se verificado como tal por essa organização”, disse Musk em outro tweet, acrescentando que dará uma explicação mais longa na próxima semana.

A cobrança no serviço de cobrança pelo selo azul, ao custo de US$ 8, havia sido suspensa este mês, devido ao aumento de contas falsas após o lançamento. Musk disse que o problema foi resolvido, e a verificação será relançada.