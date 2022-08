Casos de zumbis na China? Vídeos com suposto surto da criatura viralizam nas redes sociais

Rumores sobre o surgimento de zumbis na China têm se espalhado pelas redes sociais nas últimas semanas. A tendência viral vem provocando reações diversas, que variam entre medo e deboche, em usuários do TikTok e do Twitter.

A falta de provas e evidências científicas sobre a existência da criatura no mundo real não impediu os criadores de conteúdo de especularem sobre o assunto na internet. No aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos, é possível encontrar diversos conteúdos que sugerem uma epidemia de zumbis no país asiático.

Definido pelo dicionário Cambridge como um ser morto-vivo, sem capacidade de pensar e que ataca e come humanos, as criaturas fazem sucesso na indústria do entretenimento, estampando filmes, série e livros sobre a temática fictícia. Mas, afinal, o que causou o interesse coletivo pelo assunto?

Como começou a tendência 'zumbi na China'

Legenda: Os sintomas causados por algumas doenças podem ser semelhantes aos associados pela literatura e pelo audiovisual aos mortos-vivos Foto: divulgação

A origem dos vídeos e comentários sobre o surgimento de mortos-vivos na China é desconhecida. No Twitter, usuários do mundo todo discutem o assunto."Tem zumbis na China?" perguntou um internauta. Enquanto outra pessoa escreveu: "Como assim eu acabei de abrir o TikTok e tem zumbis na China?".

Enquanto uns demonstram preocupação, alguns indivíduos aproveitam o assunto em alta para compartilhar piadas sobre o tema. "Ao mesmo tempo que tenho medo dos zumbis na China, me sinto preparado depois de todos os filmes e séries que já vi", disse um usuário na rede do passarinho.

Outros internautas compartilham imagens falsas dos chamados "zumbis" produzidos para séries, filmes e até vídeos caseiros projetados para enganar as pessoas que estão acreditando nos rumores.

Zumbis na China são verdade?

Apesar da recente pandemia de Covid-19 ter sido causada por um vírus e começado na China, é impostante frisar que não há provas que indiquem a existência de zumbis no país asiático ou em qualquer lugar do mundo.

Os sintomas causados por algumas doenças, como raiva e lepra, podem ser semelhantes aos associados pela literatura e pelo audiovisual aos mortos-vivos. Por exemplo, é comum que elas causem fraqueza ou desconforto geral, febre, dor de cabeça e, no caso da raiva, dor e sensação de formigamento ou coceira no local da mordida do animal.

Legenda: Usuário compartilham imagens falsas dos chamados "zumbis" produzidos para séries, filmes e até vídeos caseiros Foto: divulgação

Zumbis não existem, mas a possibilidade de uma "pandemia de zumbis" é tema de uma história em quadrinhos irônica publicada, em 2011, pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. A obra, como esclarece a organização, tenta ensinar, de maneira divertida, a importância da preparação para emergências.

Na HQ, os leitores seguem os personagens principais quando uma nova doença estranha começa a se espalhar, transformando pessoas comuns em mortos-vivos. A publicação ainda fornecer uma série de dicas de como sobreviver um evento do tipo. Confira a lista abaixo:

Sobrevivendo ao apocalipse zumbi

Água — um galão por pessoa, por dia;

Alimentos — itens não perecíveis e fáceis de preparar (fornecimento mínimo de 3 dias);

Lanterna;

Rádio alimentado por bateria ou manivela (Rádio meteorológico NOAA, se possível);

Baterias extras;

Kit de primeiros socorros (apito, pomada antibiótica, bandagens, máscaras faciais, luvas e livro de referência);

Medicamentos (fornecimento de 7 dias e dispensadores de medicamentos, se necessário);

Suprimentos multiúso (chave, alicate, folha de plástico, fita adesiva, tesoura, fósforos);

Saneamento/itens de higiene pessoal e alvejante;

Cópias de documentos pessoais (lista de medicamentos e informações médicas pertinentes, comprovante de endereço, escritura/aluguel de residência, passaportes, certidões de nascimento, apólices de seguro);

Celular com carregador;

Plano de Desastres Familiares (informações de contato da família e de emergência);

Dinheiro extra;

Cobertor de emergência, roupas extras, saco de dormir (1 para cada pessoa);

Mapa(s) da área.

É possível ler a história em quadrinhos na versão em inglês no site do CDC.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste