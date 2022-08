Menina de 2 anos morde e mata cobra após ser atacada na Turquia

Uma menina de 2 anos matou uma cobra com os próprios dentes, na semana passada, após ser atacada pelo animal em Bingol, Turquia. A criança brincava sozinha no quintal de casa quando flagrou a serpente e começou a brincar com a invasora, mas foi mordida por ela e então decidiu revidar.

Segundo informações do jornal The Sun, a garota foi encontrada por vizinhos com o réptil, de cerca de 50 centímetros de comprimento, na boca, na última quarta-feira (10).

"Nossos vizinhos me disseram que a cobra estava na mão da minha filha; ela estava brincando com o animal e ele a mordeu. Depois, ela mordeu a cobra de volta como uma reação”, detalhou o pai da menina, Mehmet Ercan, à publicação britânica.

O grupo prestou os primeiros socorros e, em seguida, a vítima foi levada para a Maternidade e Hospital Infantil Bingol, onde ficou em observação por 24 horas. Agora, ela está bem e se recupera em casa.

